Минск, 12 июня, 2019, 01:05 — ИА Регнум. После того как президент России Владимир Путин высказал идею об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Украины и Белоруссии, закономерный интерес стал вызывать вопрос — а каково число тех, кто готов обратиться за получением? Как при ближайшем рассмотрении обстоят дела с ответом на этот вопрос в Белоруссии, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM

Показателен опыт с опросом, проведенным в середине мая в ряде белорусских групп соцсети «ВКонтакте». Для организованных белорусских русофобов с открытием этих опросов наступила горячая страда по затыканию общественного мнения своими голосовательными набегами. Но даже и в таком виде опрос, например, в Витебске дал результат в 40% желающих получить российское гражданство. В столичном Минске опрос, принципиально проведенный на русофобском сайте, где, казалось бы, аудитория уже отобрана, результат показал 22% желающих.

Несмотря на то, что заклинания про «не всё так однозначно» и «никто не хочет в Россию» были включены на полную мощность, результат, пусть даже в пределах 20−40%, говорит о существовании миллионов молодых людей, выразивших желание получить российское гражданство. А это — от 2 до 4 млн новых граждан России: потенциально, конечно.

Читайте статью Юрия Баранчика «Белорусская молодежь считает себя русской».