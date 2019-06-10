МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг
Москва, 10 июня, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Теперь у посетителей появится возможность оплачивать госуслуги наличными деньгами сотрудникам МФЦ. Ранее это можно было сделать только через банкоматы или в отделениях банков.
Оплачивать госуслуги можно платежными картами через электронные терминалы, установленные в МФЦ.
Это позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где банки находятся далеко от офисов «Мои документы»
При этом отмечается, что гражданам РФ больше не придётся платить комиссию за банковские операции.
Подробности: В МФЦ Москвы начал работать робот
Как сообщало ИА REGNUM, в московских МФЦ начал работать робот. Он помогает гражданам быстрее узнать о готовности документов.
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