Москва, 10 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Госдуме призывают народ Молдавии не поддаваться на возможные провокации, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Призываем народ Молдовы не поддаваться на возможные провокации и выражаем надежду на то, что законно избранные молдавские власти смогут достойно пройти нынешнее испытание», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он отметил, что в Молдавии «усилиями контролируемых олигархом Плахотнюком Конституционного суда и партии демократов пытаются организовать государственный переворот».

"В момент, когда в стране путем длительных переговоров наконец сформировано коалиционное правительство и возникла предпосылка для нормализации ситуации, деструктивные силы пытаются расшатать молдавское государство и спровоцировать хаос», — говорит парламентарий.

Москва выступает за достижение внутреннего консенсуса в Молдавии, сохранение спокойствия и безусловного суверенитета страны, отметил Железняк. Он также выразил надежду на то, что в Европе также хотят видеть в соседнем государстве стабильного партнера с внятной политической позицией.

«Руководству страны в сложившейся обстановке необходимо проявить политическую волю и при полном соблюдении норм демократического общества мудро решить созданную проблему двоевластия», — уверен депутат Госдумы.

В Госдуме рассчитывают на то, что руководству республики удастся справиться с кризисом.

«Мы также всецело поддерживаем курс Молдовы на военный нейтралитет, выступаем за восстановление конструктивного диалога, нормализацию и дальнейшее развитие российско-молдавских отношений. В интересах региона должно быть продолжено вдумчивое и цивилизованное обсуждение Приднестровской проблематики с участием руководства Молдовы, ПМР и России», — заявил Железняк.

Парламент Молдавии, указ о роспуске которого подписал исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, не собирается прекращать работу и примет важные решения, заявила председатель парламента Зинаида Гречаная, выступая накануне в эфире телеканала «RTR-Молдова».

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