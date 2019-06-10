Госдеп призвал конфликтующие стороны в Молдавии к политическому диалогу

Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Уважать волю молдавского народа и вести сдержанный политический диалог призвали Молдавию в госдепартаменте США. Соответствующее обращение опубликовала 9 июня пресс-служба ведомства.

«Соединенные Штаты призывают все молдавские стороны проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога», — говорится в сообщении официального представителя госдепа США Моргана Ортагуса.

Сообщается также, что, по мнению госдепа, прошедшие 24 февраля в стране парламентские выборы прошли демократично, с соблюдением всех региональных и международных норм.

Политические силы Молдавии должны в обязательном порядке учитывать выраженную на этих выборах волю молдавского народа.

Ранее обеспокоенность по поводу возможного внешнего вмешательства Молдавию предостерег МИД Украины. По мнению украинского внешнеполитического ведомства, Кишинев должен иметь ввиду опасность реализации «российского сценария федерализации» Молдавии.

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