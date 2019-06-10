Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Легендарная студия id Software и издательская компания Bethesda Softworks назвали дату выхода предстоящей DOOM Eternal и выпустили новый трейлер игры. Ролик был показан 9 июня на выставке E3.

Постер компьютерной игры DOOM Eternal

Игра является продолжением DOOM, вышедшей в 2016 году, её релиз состоится 22 ноября 2019 года. Стоит отметить, что Bethesda уже начала принимать предзаказы. Сделавшие их геймеры получат оригинальный скин DOOT Revenant для многопользовательского режима BATTLEMODE, скин к дробовику и мастер-уровень «База сектантов» (Cultist Base — переработанная версия известного уровня с новыми испытаниями и сюрпризами).

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Напомним, события DOOM, вышедшей в 2016 году, традиционно проходили на Марсе, в то время как кампания DOOM Eternal перенесёт главного героя на Землю, повторив сюжетный ход Doom II: Hell on Earth (1994).