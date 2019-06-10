Москва, 10 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Нефть продолжила восстановление на торгах 7 июня и смогла выйти в плюс по итогам недели. Нефть марки Brent приподнялась над отметкой $63,50 за баррель, закрывшись выше уровня $63, что свидетельствует о некотором улучшении краткосрочной технической картины после недавних распродаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поддержку фьючерсам оказало повсеместное снижение доллара и одновременно улучшение интереса к риску после выхода слабых данных по американской занятости, которая выросла в мае всего на 75 тыс., не дотянув до прогнозов на целых 100 тыс. рабочих мест. Стагнация показателя зарплат только добавила негатива, обусловив дальнейший рост ожиданий снижения ставок ФРС США в этом году», — отметил эксперт.

Еще одним позитивным фактором на рынке нефти стали сообщения о введении новых санкций США в отношении Ирана, которые затронули крупнейшую нефтехимическую компанию страны, на которую приходится половина объемов экспорта нефтехимической промышленности Исламской Республики. Неудивительно, что этот шаг усилил опасения относительно перебоев поставок, тем самым приглушив страхи по поводу охлаждения мирового спроса.

«В ближайшей перспективе Brent может сохранить бычий уклон на фоне удешевления доллара и сокращения буровой активности в США. По данным компании Baker Hughes, число действующих буровых установок сократилось на 11 единиц — до 789 штук после роста на три установки неделей ранее», — привел цифры Николаев.

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