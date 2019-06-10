Астана, 10 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов избирателей. Об этом говорят предварительные итоги выборов Центральной избирательной комиссии, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно предварительным итогам, кандидат Амиржан Косанов набрал 16,02% голосов избирателей, Дания Еспаева — 5,2%, Толеутай Рахимбеков — 3,2%, Амангелды Таспихов — 2,07%, Жамбыл Ахметбеков — 1,82%, Садыбек Тугел — 0,92%. Явка избирателей составила 77,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Согласно данным экзитпола института «Общественное мнение», Токаев набрал 70,13% голосов.

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