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Выборы в Казахстане: Токаев поблагодарил избирателей за доверие

Политика

По предварительным данным, явка избирателей составила 77,4%

Выборы в Казахстане: Токаев поблагодарил избирателей за доверие
Иллюстрация: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев

Нур-Султан, 10 июня 2019, 08:06 — REGNUM  Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил избирателей за оказанное доверие после публикации предварительных результатов голосования. Об этом сообщили 10 июня в республиканском общественном штабе кандидата в президенты.

Токаев отметил, что предвыборная кампания в Казахстане носила цивилизованный характер и представляла собой конкуренцию предвыборных программ.

«Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьёзно вырос», — добавил президент республики.

Напомним, согласно данным экзитпола института «Общественное мнение», кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от национал-патриотического движения «Судьба нации» Амиржан Касанов, набравший 15,39% голосов.

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