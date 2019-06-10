Москва, 10 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Основной признак натурального качественного мороженого — цена. Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, потому что вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или другие виды жиров, сообщили в Роспотребнадзоре.

Hans Мороженное

Также нужно ознакомиться этикеткой. Название мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира».

Категорически не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира.

Упаковка не должна быть формированной. Стоит обратить внимание на срок годности мороженого.

В ведомстве отметили, что допускаются натуральные стабилизаторы и загустители. Например, камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и др.

Читайте также: Назван самый полезный вид мороженого

Как сообщало ИА REGNUM, при выборе мороженого между сливочным, пломбиром и молочным стоит предпочесть последнее, так как оно менее жирное и калорийное.

Ранее на эту тему: В Роскачестве дали рекомендации по выбору мороженого