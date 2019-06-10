Москва, 10 июня, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что товарооборот между Россией и Японией за 2018 год вырос на 17%. Об этом он заявил на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

S Solomonov Флаги России и Японии

Орешкин сообщил, что товарооборот вырос благодаря плану двустороннего сотрудничества, который предложил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Этот план из восьми пунктов показал конкретные результаты, добавил министр.

В частности, Орешкин отметил успешность проектов в области улучшения городской среды, а также в сфере здравоохранения.

«В конце месяца состоится встреча на высшем уровне, поэтому очень важно сейчас сверить часы», — сказал он.

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