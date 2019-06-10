Губернатор Приморья рассказал на ПМЭФ о совместных с Японией проектах

Владивосток, , 05:24 — REGNUM В ходе бизнес-диалога на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Японией. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о достигнутых результатах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Динамичное развитие отношений между Японией и Россией, в том числе и на региональном уровне, происходит в таких областях, как медицина, градостроительство и инфраструктура, сельское хозяйство, IT и цифровая экономика.

По словам губернатора Приморья, Япония — один из важнейших экономических партнёров края.

«Взаимоотношения Приморья с Японией весьма давние. И сегодня торговый оборот составляет около 700 миллионов долларов. В крае работают 30 японских компаний, все они видят перспективу развития своего бизнеса. Шесть компаний стали резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток», — рассказал Олег Кожемяко.

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Большое внимание уделяется развитию авиасообщения между государствами. Ежедневно выполняются рейсы по маршруту Владивосток — Токио, два раза в неделю летает рейс в Саппоро.

«Уже подписано соглашение о том, что в 2020 году в Приморье заходит японская авиакомпания ANA. Безусловно, проекты, которые способствуют развитию туризма, мы приветствуем и будем поддерживать», — заявил глава региона.

Говорили и о возобновляемых источниках энергии, в частности, достигнуто соглашение об установке на острове Попова двух ветроэнергетических установок. Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время. На острове Русский уже действует объект, работающий по японской технологии — мини-ТЭЦ «Центральная», где используются японские турбины фирмы Kawasaki.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Японию, который состоится 29 июня, в СМИ наблюдается повышенная активность и интерес к обсуждению возможных вариантов развития межгосударственных отношений. Наблюдатели отмечают, что особый интерес приобретает идея введения безвизового режима для жителей Сахалина и Хоккайдо.