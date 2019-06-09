Астана, 9 июня, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Политик Касым-Жомарт Токаев, согласно данным экзитпола института «Общественное мнение», набрал 70,13% на президентских выборах-2019 в Казахстане. Об этом, как передает NUR. KZ, сообщила председатель совета института «Общественное мнение» Айнур Мажитова.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

По ее словам, кандидат от объединенного национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» («Судьба нации») Амиржан Косанов, набравший 15,39%, находится на втором месте. Третье место занимает кандидат от партии «Ак жол» Дания Еспаева — 5,32%.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня 2019 г. в Казахстане прошли президентские выборы. Явка по итогам голосования составила более 75%.

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