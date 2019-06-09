Выборы в Казахстане: «Страна получила «прививку» от цветных революций»

Нур-Султан, , 18:24 — REGNUM «Власти Казахстана, планируя передачу новому лицу поста главы государства, учли опыт соседних стран — Узбекистана и Киргизии», — заявил киргизстанский политолог Игорь Шестаков, комментируя ИА REGNUM проходящие в Казахстане президентские выборы.

Эксперт выразил сомнения по поводу того, что в Казахстане кто-то «видит разницу между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомарт Токаевым».

"Токаева пока не знают. Да, он член команды первого президента, который реализовывал стратегии внешней политики Казахстана, но едва ли кто-то со стопроцентной уверенностью скажет, что он является зеркальным отражением политики Назарбаева. Новый президент проявит себе в первый год нахождения на посту», — считает Шестаков.

По словам собеседника редакции, власти Казахстана, планируя передачу высшего государственного поста новому лицу, «учли опыт соседних стран — Узбекистана и Киргизии».

"В Ташкенте был сценарий ухода с поста по некоторым жизненным обстоятельствам. Сменщик Ислама Каримова показал себя реформатором, зарекомендовал себя политиком «реальных действий», и сейчас Узбекистан поставил под сомнение экономическое и политическое лидерство Казахстана в Туркестане. Ташкент показал готовность к радикально-глобальным преобразованиям и пока успешно следует этому курсу», — подчеркнул он.

Вариант транзита власти в Киргизии, по мнению аналитика, рассматривался в Казахстане «как нежелательный».

Он напомнил, что Бишкек дважды сотрясали революции (в 2005 году в Киргизии свергли Аскара Акаева, а затем в 2010 году — президента Курманбека Бакиева, оба президента бежали из страны — Прим. ИА REGNUM ). А после первой мирной передачи власти началась конфронтация между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

«Сам по себе транзит власти, на который решился Елбасы — это важный шаг для страны и региона. Он защитил свое наследие, дал возможность двигаться стране вперед и свел шансы оппозиции в Казахстане к нулю. Таким образом, у соседей едва ли произойдет что-то похожее на революции или иную насильственную смену власти. И слава богу», — резюмировал Шестаков.

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