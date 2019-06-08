Мехико, 8 июня, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Части национальной гвардии Мексики будут направлены к южной границе с Гватемалой к 10 июня для сдерживания потока нелегальных мигрантов, направляющихся в США, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, сообщает агентство Reuters.

Jonathan McIntosh Знак, предупреждающий о мигрантах из Мексики

Он сообщил, что части нацгвардии будут размещены на границе уже 10 июня. Соответствующее решение было принято после достижения договоренностей с Соединенными Штатами по вопросам пошлин и нелегальной миграции. Эбрард подчеркнул, что соглашение не включает в себя требований администрации американского президента Дональда Трампа депортировать из США всех гватемальских мигрантов в Мексику.

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Ранее американские СМИ сообщали, что представители Мексики на переговорах с США по пошлинам и нелегальной миграции предложили американской стороне разместить 6 тысяч бойцов мексиканской национальной гвардии на границе с Гватемалой в обмен на отмену пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего решения ввести пошлины на импорт всех мексиканских товаров. По его словам, он принял соответствующее решение из-за успешного заключения сделки с Мексикой по вопросам нелегальной миграции.