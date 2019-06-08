Мексика предложила разместить 6 тысяч солдат на южной границе

Мехико, , 00:30 — REGNUM «Усилить границу с Гватемалой 6 тысячами сотрудников Национальной гвардии. Таково предложение, которое мексиканская делегация представляет в Вашингтоне в обмен на приостановку решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести тарифы на все мексиканские продукты начиная с 10 июня, согласно анонимным источникам, которые цитируют Washington Post и новостное агентство Reuters. Если предложение будет реализовано, это означает милитаризацию южной границы Мексики», — пишет испанское издание ABC.

С помощью этой меры Мексика значительно увеличит усилия по остановке потока нелегальных мигрантов в ведущую мировую державу, что является принципиальным требованием Трампа, в случае выполнения которого он воздержится от введения 5-процентной пошлины на все мексиканские товары, которые поступают в США. Если предложение мексиканских властей удовлетворит американского президента, тариф применяться не будет, в противном же случае он станет постепенно увеличиваться с каждым месяцем, пока не достигнет максимальных 25% в октябре.

Национальная гвардия — новая служба безопасности, созданная президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы бороться с высоким уровнем преступности в стране — иными словами, вовсе не для задержания нелегальных мигрантов в приграничной зоне. Тем не менее Мексика ведет поспешные переговоры, пытаясь избежать пошлин, способных повредить ее экономике (80% ее экспорта идет в Соединенные Штаты), об отправке Национальной гвардии на границу, что позволило бы усилить контроль за мигрантами и таким образом остановить движение многолюдных караванов из Центральной Америки. Как раз в среду, 5 июня, в стране был задержан караван из 400 мигрантов.

«Позиция США сфокусирована на средствах миграционного контроля, а наша — на развитии. Мы пока не пришли к соглашению, но продолжаем переговоры», — написал Роберто Веласко, ответственный за связи с общественностью мексиканского МИДа, в Twitter. Взгляды Обрадора на проблему миграции отличаются от взглядов Трампа, отмечает ABC: президент Мексики хочет добиться, чтобы США поддержали ряд проектов развития Центральной Америки. Тогда тысячам людей не придется покидать свои очаги из-за неуверенности в будущем и насилия.

И все же приход Обрадора к власти означал ужесточение мер по борьбе с нелегальной миграцией. Действуя в этом направлении, мексиканское министерство финансов заблокировало 26 банковских счетов так называемых «койотов», которые предположительно участвовали в организации караванов и передвижений мигрантов. Также известные как «польерос», койоты получают плату за пересечение Мексики или нелегальное попадание в Соединенные Штаты.

Количество депортаций уроженцев Центральной Америки в последние месяцы возросло. В официальном сообщении от 3 июня Мексика указала, что были депортированы 80 537 человек, в основном отправленных именно в эти страны. Задержания пришлись на период с декабря 2018 года по май 2019-го — шесть месяцев власти Лопеса Обрадора.