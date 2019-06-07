Минск, 7 июня, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Добываемая на территории Белоруссии нефть может перерабатываться в Белоруссии. Об этом 7 июня заявил Александр Лукашенко во время посещения крупнейшего белорусского НПЗ в Новополоцке.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения «Нафтана», 7 июня 2019 года

Лукашенко провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов. При этом, как сообщает президентская пресс-служба, он отметил, что добыча своей нефти — одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии.

«Сегодня мы обсудим положение дел в отечественной нефтепереработке и рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой отрасли. При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн т, но добываем в Белоруссии хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития», —сказал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии два НПЗ, построенных в эпоху СССР в городах Мозырь и Новополоцк. Оба работают на импортируемом из России сырье. Строительство третьего НПЗ было свёрнуто в процессе ликвидации «растворительно-разбавительной схемы».

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President.gov.by Во время совещания по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, 7 июня 2019 года

По мнению Лукашенко, нельзя говорить о том, что суверенитет и независимость постсоветской республики напрямую зависят от нефтеперерабатывающих заводов. Говорить следует о дисциплине и модернизации, а также битве за «свои рынки». При этому бессменный руководитель республики обратил внимание на жалобы украинских потребителей на дефицит белорусского топлива.

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«Я попрошу без теорий, потому что уже столько наговорили на эту тему. Важна суть. А суть — это окончание модернизации, — сказал он. — Сейчас мы имеем чуть ли не 20% мазута при переработке нефти, поэтому поставили задачу, чтобы этих «отходов» (мазут — не такие отходы еще) было минимум. Когда мы здесь закончим модернизацию, будет всего 3−4% остатков. Вот и весь разговор, если говорить о топливе».

«А сегодня мы разболтались. Много разговариваем и все плачем: то специалистов нет, то еще чего-то. Нет специалистов — готовьте, ищите, в мире их хватает», — добавил Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения «Нафтана», 7 июня 2019 года

После совещания он выступил перед группой работников ОАО «Нафтан» и заявил, что стратегические предприятия в Белоруссии продавать не будут. Разве что «какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами», — сказал Лукашенко.

«Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ. — Прим.) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы», — пояснил Лукашенко.

«Да, у нас в Белоруссии почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список», — сообщил он работникам ОАО «Нафтан».

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President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения «Нафтана», 7 июня 2019 года

Напомним также, что Россия поставляет в Белоруссию 24 млн т нефти: 18 млн т поставляются по льготным ценам и предназначены для переработки на белорусских НПЗ. С 6 млн т российской нефти в белорусский госбюджет зачисляются российские экспортные нефтепошлины по схеме «перетаможки».

При этом в Белоруссии ежегодно добывается около 1,6 млн т нефти, которая в сыром виде экспортируется в Германию. Белорусские госпредприятия также участвуют в нефтедобыче на территории России и других стран. При этом потребности белорусского рынка в сырой нефти оцениваются в 5,5 млн т.