Путин рассказал об объединении России и Белоруссии

Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Слухи об объединении России и Белоруссии не имеют под собой реальной основы, заявил 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

При этом российский президент подчеркнул, что считает русских, белорусов и украинцев единым народом.

«Нет и быть не может. Скажу почему — потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, — а я считаю, что белорусы, русские и украинцы это единый народ, — много раз об этом говорил», — заявил Путин, отвечая на вопрос о слухах об объединении России и Белоруссии в единое государство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум (ПМЭФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Программу углубления интеграции Белоруссии и России подготовят к 21 июня