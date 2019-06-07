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Путин рассказал об объединении России и Белоруссии

Политика

«Нет и быть не может»

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 17:57 — REGNUM  Слухи об объединении России и Белоруссии не имеют под собой реальной основы, заявил 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

При этом российский президент подчеркнул, что считает русских, белорусов и украинцев единым народом.

«Нет и быть не может. Скажу почему — потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, — а я считаю, что белорусы, русские и украинцы это единый народ, — много раз об этом говорил», — заявил Путин, отвечая на вопрос о слухах об объединении России и Белоруссии в единое государство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум (ПМЭФ).

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Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия
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