Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 22:42 — ИА Регнум. В пятницу, 7 июня, в Санкт-Петербурге зафиксирован температурный рекорд. Воздух прогрелся до +30,8 °С, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Предыдущий рекорд был установлен в Ленинграде в 1988 году, тогда воздух прогрелся до +29,8 °С.

«Жаркая погода сохранится и завтра, существует вероятность нового рекорда», — заявили синоптики.

Температура воды в Неве +15°С, в курортной зоне Финского залива +16°С…+20°С.

Согласно прогнозу, в субботу, 8 июня, температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

В воскресенье, 9 июня, ночью ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни, возможен град. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +26…+28 градусов.

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