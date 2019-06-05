На старте ПМЭФ в Петербурге объявлен жёлтый уровень опасности из-за жары

Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Жёлтый уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 6 июня из-за аномальной жары. Это следует из опубликованного прогноза Гидрометцентра России.

Напомним, что в четверг в Петербурге открывается трехдневный Международный экономический форум.

«На периферии антициклона жара на западе России продержится несколько дней, местами до конца текущей недели. Температура может достигать отметки в 30 градусов и превышать ее», — отметили 5 июня федеральные синоптики.

Их коллеги из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды конкретизировали прогноз и на его основе распространили предупреждение об угрожающем характере погоды в петербургском регионе.

С 5 по 9 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7−8 градусов. Температура воздуха ночью составит +16…+18 гр., днём +29…+31 гр. Среднесуточная температура воздуха составит 22−23 градуса.

В Ленинградской области температура воздуха ночью +13…+18 гр., местами до +10 гр., днём +27…+32 гр. Среднесуточная температура воздуха составит 20−23 градуса.