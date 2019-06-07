Вашингтон, 7 июня, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet с её нового альбома Madame X. Ролик был опубликован 6 июня на YouTube-канале певицы.

Цитата из клипа Мадонны Dark Ballet Микки Бланко

В самом начале клипа зрители могут видеть цитату высказывания Жанны д’Арк. В ролике перед зрителями в образе Орлеанской девы предстал рэпер Микки Бланко, являющийся известным борцом за права представителей ЛГБТ-сообщества.

Читайте также: Видео: Земфира выступила перед участниками ПМЭФ-2019

Напомним, в апреле 2019 года Мадонна выпустила клип на песню Medellin с альбома Madame X. Вместе с ней в ролике снялся рэпер Малума.