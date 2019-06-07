Москва, 7 июня, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Предмета для переговоров нет — Россия не может допустить появления на Южных Курилах американских военных, а Япония, как несуверенное государство, не может гарантировать России, что этого не произойдет после передачи им спорных островов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Япония даже требования своего населения об ограничении американского военного присутствия удовлетворить не может.

Собственно, в озвученном заявлении важно только одно — вариант мирного договора без решения территориальных вопросов Японией отвергнут уже официально.

«Дальнейшая переговорная активность Японии имеет смысл только в свете внутреннего пиара — вот, мол, «мы обещали вернуть эти территории, и мы активно над эти работаем», — пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония намерена продолжать «упорные переговоры» с Россией для решения территориального вопроса.

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