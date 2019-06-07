Москва, 7 июня, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Москве 6 июня были оглашены победители пятой ежегодной национальной премии «Автодилер года — 2019». Об этом 7 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Www.autostat.ru Оглашение итогов премии «Автодилер года – 2019»

В номинации «Организация продаж — Новые автомобили» в сегменте Luxury лучшим российским дилером стал «АВИЛОН. Официальный дилер Maserati».

Среди холдингов в этой номинации первое место получила Автомобильная группа «АВИЛОН» (в сегменте более 20 дилерских контрактов).

Руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «Автостат», куратор проекта «Автодилер года» Татьяна Малыгина отметила, что эта уже пятая по счету национальная премия. Всего в этом году за премию боролись 560 дилерских центров и холдингов.

«Приятно, что в проекте участвуют официальные дилеры со всей России: от Калининграда до Владивостока», — сообщила Малыгина.

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