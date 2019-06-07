Париж, 7 июня, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Французская автомобилестроительная компания Citroen отпраздновала столетие выпуска своего первого серийного автомобиля. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

AutoWP.ru Citroën Type A

Производить легковые машины основатель компании Citroen Андрэ-Густав Ситроен начал через несколько месяцев после Первой мировой войны. До этого у него было военно-промышленное производство. Спроектировал первую модель Жюль Саломон, который взял за образец модель «Т» Генри Форда.

Успех компании Citroen основан на относительной дешевизне её автомобилей. Так, первая модель автокомпании — Type А стоила 7950 франков. Такая стоимость была значительно ниже, чем у других производителей легковых машин. Уже через две недели после начала продаж авто, завод получил 16 тыс. заявок от потенциальных покупателей.

Авторынок Citroen завоевал мир и за счёт необычных способов продвижения своего бренда. Так, Ситроен использовал Эйфелеву башню для размещения на ней своей рекламы, вследствие чего башня попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире рекламный носитель.

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