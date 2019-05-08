Citroen прекращает выпуск минивэнов C4 SpaceTourer

Париж, , 14:31 — REGNUM Французский концерн PSA прекратил выпуск минивэна Citroen C4 Spacetourer второго поколения. Об этом 8 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что не будет выпускаться только пятидверная версия Citroen C4 Spacetourer, а семиместная продолжится. Это связано со снижением спроса на данную модель.

Так, за 2018 год в России было реализовано только 13 пятидверных моделей Citroen C4 Spacetourer, а семиместных автомобилей Grand C4 Spacetourer было продано 254 штук.

Напомним, Citroen C4 Spacetourer доступен в трех комплектациях со 150-сильным бензиновым мотором, сочетающимся с шестискоростным «автоматом».

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