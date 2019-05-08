Среда, 8 Мая 2019 года
14:52:51 МСК

Citroen прекращает выпуск минивэнов C4 SpaceTourer

Техника

Поскольку пятидверные авто не пользуются спросом у покупателей

Париж, 8 мая 2019, 14:31 — REGNUM  Французский концерн PSA прекратил выпуск минивэна Citroen C4 Spacetourer второго поколения. Об этом 8 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что не будет выпускаться только пятидверная версия Citroen C4 Spacetourer, а семиместная продолжится. Это связано со снижением спроса на данную модель.

Так, за 2018 год в России было реализовано только 13 пятидверных моделей Citroen C4 Spacetourer, а семиместных автомобилей Grand C4 Spacetourer было продано 254 штук.

Напомним, Citroen C4 Spacetourer доступен в трех комплектациях со 150-сильным бензиновым мотором, сочетающимся с шестискоростным «автоматом».

Читайте также: В России отзывают около 2,5 тысячи минивэнов Peugeot и Citroen

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить