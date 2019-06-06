Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили первые результаты работы в рамках проекта «Регионы экспорта». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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«Проект привлёк внимание не только предпринимателей, но и государства, поэтому в этом году к нему присоединились сразу два региона — Удмуртская Республика и Новгородская область. На данный момент на eBay представлены товары от 266 продавцов из Удмуртии и 107 продавцов из Новгородской области, а за время проекта к ним присоединились еще 35 предпринимателей», — отметил Кретов.

По его словам, в ближайшее время объем экспортных продаж может вырасти до $10 млрд. Только за последние два года объём экспортных продаж российских компаний через маркетплейсы вырос с 15% отправок в 2016 году до 36% в 2018 году.

«Среди товаров 35 производителей, представленных на витрине проекта Регионы Экспорта eBay, присутствует 17 компаний из Удмуртии. На витрине Удмуртии представлены товары в самых разных категориях: от детской одежды и овощных снеков до проекционных дисплеев и 3D-очков. В аккаунте Gymnastic Fantastic (компания «Танцующие»), одевающей гимнасток по всему миру, размещены 19 товаров на сумму $9 809», — отметил Бречалов. Он уточнил, что ещё до запуска витрины участники проекта начали осуществлять первые продажи, например, компания TS prof реализовала точильный аппарат за $500.

Глава Удмуртии добавил, что в этом году запущена программа акселерации для экспортёров — потенциальных участников витрины eBay.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте Удмуртия подписала соглашение с компанией eBay по сотрудничеству в развитии экспортных продаж товаров малого и среднего бизнеса.

В рамках проекта детально прорабатывается пилотная схема применения нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. С ее помощью предприниматели смогут снизить стоимость товаров на 20% без уменьшения прибыли.

Предприниматели обучаются основам экспортных продаж через интернет с помощью экспертов eBay, Почты России, Российского экспортного центра и PayPal. В курс входят мастер-классы по основам продаж на маркетплейсе, логистике, инструментам по продвижению товаров, а также правилам оформления необходимых таможенных документов.

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