Дублин, 6 июня, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по введению новых пошлин на товары из Китая после саммита G-20 в Японии, 6 июня передает агентство Reuters.

Дональд Трамп

«Я приму это решение в ближайшие две недели после G20. Я буду встречаться с президентом Си. Увидим, что произойдет», — сообщил Трамп журналистам.

Трамп отметил, что может ввести пошлины на «еще как минимум 300 миллиардов долларов» китайских товаров, но «сделает это в подходящее время».

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