Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал встречу с главами международных информационных агентств разминкой перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главами мировых информагентств

«Мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, — сказал на встрече Путин. — Это даст мне возможность почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум».

Российский лидер подчеркнул, что встреча с главами информагентств является традиционной на всех ПМЭФ, которые проходили раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум проходит 6−8 июня в Санкт-Петербурге. На форум съедутся главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний и банков. В 2019 году девиз ПМЭФ — «Формируя повестку устойчивого развития».

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