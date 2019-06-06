Путин: Человечество находится в состоянии относительного покоя

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Человечество после изобретения и создания ядерного оружия находится в состоянии относительного покоя, заявил 6 июня президент России Владимир Путин.

«Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов», — заявил глава государства на встрече с руководителями информационных агентств в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, история человечества полна историй конфликтов, после которых всегда наступал мир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что необходимо трудиться для поддержания стратегической стабильности в мире, особенно тогда, когда международному режиму контроля за вооружениями «брошен вызов».

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