Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В России последние пять лет количество абортов сократилось более чем на 35%. Об этом сегодня, 6 июня, на сессии о демографических вызовах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

(сс) nikosapelaths Ребенок

Читайте также: Голикова рассказала о ситуации с абортами в России

Число абортов в России снизилось почти на 40%

Яковлева уточнила, что если в 2013 году женщины сделали 881 тысячу абортов, то в 2018 году их число сократилось до 567 тысяч.

«Если раньше более 50% женщин хотели делать аборт, сегодня менее 50%», — сказала замминистра, добавив, что женщины уже стараются не делать аборты.

Замглавы ведомства уверена, что решить проблему можно только путём воспитания и разъяснения, а вот запреты, напротив, усугубят ситуацию. По её словам, запретительные меры приведут «к повышению материнской смертности и младенческой смертности, и криминализации обстановки».

Также по теме: Жириновский предложил вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка

Милонов обвинил противников запрета абортов в фашизме

«Ни в коем случае», — заявила Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в России ежегодно фиксируется более 750 тыс. абортов, из них 150 тыс. — по медицинским показаниям. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2018 году в России количество абортов снизилось на 9,6%, то есть почти на 60 тыс. случаев, за семь лет — более чем на 39%. Этого удалось достичь за счёт профилактических мероприятий.