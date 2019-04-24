Число абортов в России снизилось почти на 40%

Москва, , 12:21 — REGNUM В 2018 году в России количество абортов снизилось на 9,6%, то есть почти на 60 тыс. случаев, за семь лет — более чем на 39%. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

По её словам, этого удалось достичь за счёт профилактических мероприятий.

Также значительно увеличилась доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

За год проведено свыше 78 тыс. бесплатных процедур ЭКО, что на 21% больше, чем годом ранее. В результате появились на свет 28,5 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается позитивная динамика снижения количества абортов. За пять лет их число сократилось на 26,4%.

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