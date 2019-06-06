Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Западные страны слишком много внимания уделяют делу основателя фонда Baring Vostok Майклу Калви, заявил 6 июня министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов обратил внимание, что очень много подобных инцидентов есть как в России, так и на Западе.

«Но почему-то об этом так много не говорят и так много внимания этому не уделяют», — отметил министр.

По его словам, чтобы повысить доверие инвесторов, нужно совершенствовать не только правоохранительную и судебную систему, но и работу налоговых служб и таможни.

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Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Калви и другие фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы. В апреле Басманный суд Москвы выпустил Калви из-под стражи под домашний арест.

Ранее из-за «дела Калви» посол США в России Джон Хантсман объявил бойкот ПМЭФ-2019, который проходит с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

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