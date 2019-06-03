Некоторые страны опять пытаются испортить «атмосферу» ПМЭФ — Песков

Москва, , 14:21 — REGNUM Попытки представить климат Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «в совсем ином свете» наблюдаются ежегодно, однако обстановка на мероприятии остаётся благоприятной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Он отметил, что сообщения западных СМИ о бойкоте форума, как правило, не соответствуют действительности. Задача организаторов форума — заверить коллег из других стран в благоприятном и комфортном климате мероприятия для инвестиций и экономического сотрудничества, и эту задачу удается выполнить.

Попытки выставить такое мероприятие в ином свете Песков назвал признаками нечестной конкуренции. Несмотря на это, напряженности на форуме нет, а участники видят в нем возможность установить связи и поддержать диалог с российскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский форум пройдет с 6 по 8 июня и будет включать более 120 мероприятий. Песков заявлял также, что российское руководство хотело бы видеть американского инвестора Майкла Калви среди участников форума.

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