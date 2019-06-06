Москва, 6 июня, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 5 июня в минусе. На американской сессии нефть марки Brent снижалась до $59,42. Цены усилили снижение на американской сессии на данных о резком повышении запасов топлива в США на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные минэнерго США оказались хуже отчета API. Запасы нефти в США на неделе до 30 мая подскочили на 6,77 млн баррелей. В результате нефть резко ушла вниз, опустившись под уровень $60, но к закрытию дня вернулась в район $61,15.

Сегодня, 6 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $60,75 (+0,35%). Несмотря на увеличение запасов нефти, техническая картина сейчас сместилась на сторону покупателей. Есть мнение, что если цена устоит на уровне $60,75 до американской сессии, то восходящая коррекция, которая началась от $59,42, продолжится.

Покупателям стоит наблюдать за уровнем $61,70. После него им откроется дорога к уровню $63,70. Продавцы сейчас сильные, поэтому падение может возобновиться в любой момент. Достаточно цене пройти уровень $59,50, падение усилится до $57,50.

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