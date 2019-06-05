Махачкала, 5 июня, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов ответил двукратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Фетисову, который заявил о необходимости развивать хоккей на Северном Кавказе. Спортсмен попросил депутата Госдумы оказать поддержку в данном направлении.

Instagram.com Хабиб Нурмагомедов

«Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан, ох, как заиграем. Дайте нам чуть поддержки», — написал боец у себя в Instagram.

Напомним, 3 июня на полях Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, который состоялся в Кабардино-Балкарии, Вячеслав Фетисов заявил, что при должном развитии хоккея в СКФО спортсмены из округа лет через 10 смогут конкурировать с профессионалами мирового уровня. Успешная работа в данном направлении, считает двухкратный олимпийский чемпион, позволит изменить в позитивную сторону отношение к Северному Кавказу в целом.

«Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе. Хватит вам бороться с утра до вечера. Я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально», — сказал Фетисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана запланировали строительство ледовой арены, которая будет использоваться хоккеистами и фигуристами. В первой декаде апреля 2019 года было объявлено, что предварительный проект спортивного комплекса уже подготовлен и решается вопрос его расположения. Одним из инициаторов и авторов проекта строительства ледовой арены в Дагестане является как раз Хабиб Нурмагомедов, который первым публично заговорил о необходимости развития хоккея в республике.

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