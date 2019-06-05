Ашхабад, 5 июня, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал в мечети села Кипчак близ туркменской столицы праздничный саадака (благотворительный обед) по случаю мусульманского праздника Ораза байрамы, пишет «Turkmenistan.ru».

ambroo Окончание поста

Участие в праздничной трапезе приняли члены правительства и парламента, иностранные дипломаты и представители международных организаций, а также прибывшие из регионов страны старейшины и представители молодежи.

Читайте также: Президент Туркмении написал книгу «Конь — символ верности и счастья»

Отмечается, что глава государства провел это мероприятие на деньги, полученные в качестве гонораров за написанные им книги.

После праздничного обеда муфтий Туркмении прочитал молитву о ниспослании долгих лет жизни, здоровья и успехов президенту Бердымухамедову, о процветании страны и о сплоченности народа, сообщил «Туркменистан сегодня».

Также Гурбангулы Бердымухамедов почтил память первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова, посетив его семейную усыпальницу.

Справка ИА REGNUM : Ораза-байрамы (Ураза-байрам, Ид аль-Фитр) или праздник Разговения — один из двух главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста, длившегося в течение священного месяца Рамадана.

Читайте также: Президент Бердымухамедов поздравил жителей Туркмении с Ораза-байрамы