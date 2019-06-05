Лондон, 5 июня, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл «противной»Меган Маркл, супругу британского принца Гарри, — его слова неправильно поняли, 5 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что его фраза «я не знал, что она противная (nasty)» значила, что госпожа Маркл настроена «против него (nasty about me)», а не отражала его отношение к герцогине Сассекской.

«Это плохо для меня, быть ей неприятным… Она очень милая!» — заявил Трамп в беседе с журналистами.

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