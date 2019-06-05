Трамп и Меркель провели переговоры в Портсмуте

Портсмут, Великобритания, , 18:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели краткие переговоры в ходе визита двух лидеров в Великобританию, 5 июня передает агентство Reuters.

«Президент Трамп и канцлер Меркель провели встречу, которая продолжалась 10 минут», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, Трамп и Меркель успели обсудить ситуацию в Ливии и Западной Африке, и намерены продолжить обсуждение на саммите G20 в Японии.

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