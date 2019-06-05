Skoda представила новый пикап Mountiaq
Млада-Болеслав, Чехия, 5 июня, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda представила новый двухдверный пикап Skoda Mountiaq, который получился в результате рестайлинга кроссовера Kodiaq. Изображение автомобиля размещено на сайте Autonews.ru.
Прототип машины разработали 35 студентов дизайн-школы чешского бренда.
Новинка имеет совершенно новый спортивный кузов оранжевого цвета. С правой стороны у пикапа установлен большой воздухозаборник. Кроме того, автопроизводители оснастили модель дополнительной защитой кузова, лебедкой и 17-дюймовыми колесными дисками Rockstar II с покрышками для бездорожья.
В салоне автомобиля имеется мультимедийная система Columbus и специальные рации.
Под капотом пикапа бензиновый мотор на 2,0 литра. Его максимальная мощность составляет 190 л. с.
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