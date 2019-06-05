Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Победителем двух конкурсов на корректировку проектной документации по строительству второго вестибюля станции «Балтийская» и второго вестибюля станции «Василеостровская» в Петербургском метрополитене стало ОАО «Ленметрогипротранс». Об этом сообщили 5 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), который является заказчиком работ.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Метро Санкт-Петербург

Как отмечают в КРТИ, вторые вестибюли станций метро «Балтийская» на первой линии и «Василеостровская» на третьей линии нужны в связи со стремительно растущим пассажиропотоком в этих локациях.

Документация по «Балтийской» должна быть готова не позднее 9 сентября 2020 года, по «Василеостровской» — не позднее 23 сентября 2020 года.

Корректировка проектов потребовалась в связи с изменением нормативной базы в части применения эскалаторов и траволаторов и в части транспортной безопасности.

«Точные сроки возведения объектов будут известны после окончания проектирования и прохождения госэкпертизы. Ожидаемые сроки строительства новых вестибюлей — 2021−2025 годы», — отметили в КРТИ.

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Как предполагается, второй вестибюль станции метро «Балтийская» появится юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. Он будет иметь два входа/выхода, в наклонном ходе будет расположено четыре эскалатора.

Второй вестибюль «Василеостровской» планируется разместить на 11-й линии Васильевского острова, у дома 38.