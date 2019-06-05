Лондон, 5 июня, 2019, 08:45 — ИА Регнум. На съемочной площадке 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошли три взрыва, в результате которых «легкую травму» получил один человек, находившийся за пределами декораций. Об этом 4 июня сообщил портал Daily Mail.

Взрыв

Команда проекта снимала сцену, в которой «огненный шар» проходит через лабораторию. Издание пишет, что после случившегося производство картины было приостановлено, поскольку пострадали декорации: часть крыши и пять стеновых панелей съемочного комплекса, общая стоимость которых составляет несколько миллионов фунтов стерлингов. Неизвестно, находился ли Дэниэл Крэйг на съемочной площадке во время инцидента.

«Это был полный хаос. Огненный шар должен был пройти через съёмочную площадку. Это был трюк, но что-то пошло не так, — сообщил журналистам инсайдер, — произошло три громких взрыва, один за другим, и один из членов команды остался лежать на полу возле повреждённого здания».

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Напомним, в 25-м фильме «бондианы» роль Агента 007 вновь исполнит Дэниэл Крэйг. Снимает картину режиссёр Кэри Фукунага. Предыдущий фильм франшизы «007: Спектр» вышел на большие экраны в 2015 году.