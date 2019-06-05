В Массачусетсе состоялись судебные слушания по делу Кевина Спейси

Нантакет, США, , 07:55 — REGNUM 3 июня американский актер Кевин Спейси появился на судебном слушании в Нантакете (штат Массачусетс). Поскольку последний раз он представал перед судьями в январе 2019 года, его прибытие в суд стало неожиданностью, пишет газета The Guardian.

59-летнего актера обвиняют в «непристойных посягательствах и нанесении телесных повреждений» 18-летнему юноше в 2016 году. На этом слушании адвокаты Спейси заявили, что истец и его мать удалили текстовые сообщения, доказывающие невиновность их клиента. Обвинения против актера они назвали «смехотворными».

Газета Daily Mail пишет, что сторона защиты потребовала завершить процесс этим летом, чтобы прекратить страдания Спейси. Актер не признает себя виновным. Как отмечается, на слушании он был спокоен и не проявлял эмоций.

Напомним, Кевин Спейси является звездой сериала Netflix «Карточный домик». После обвинений в сексуальных домогательствах и расизме актера отстранили от участия в финальном сезоне. Обвинения в адрес Спейси озвучивали несколько человек, но судебный процесс против него в настоящее время ведется только один.