Москва, 4 июня, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили обсудить стратегию возвращения Крыма в Зимбабве.

Gov.ua Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

«Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма. Не менее перспективными местами для обсуждения такой стратегии являются Зимбабве и Буркина-Фасо. Зеленскому стоит попробовать и там», — пошутил в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинский лидер Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где у него запланированы встречи с руководителями ЕС и НАТО. В частности, президент Украины обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером вопросы, касающиеся ситуации с Крымом.

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