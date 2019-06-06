Грузия, 14 марта, 2007, 17:27 — ИА Регнум. В Южной Осетии проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине трагедии, произошедшей возле н.с. Эредви. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в эти дни в Южной Осетии состоятся траурные митинги, в которых примут участие все молодежные организации республики, общественность республики. 18 марта в столице Южной Осетии будет проведен траурный молебен, после чего состоятся факельное шествие и вечер памяти жертв трагедии.

Напомним, что 18 марта 1991 года в селе Эредви (грузинонаселенное село) грузинские фашисты заживо запаяли в железные трубы 12 осетин, и затем их закопали. Отметим, Эредвская трагедия является одним из доказательств геноцида в отношении осетинского народа, что отражено в принятой в прошлом году парламентом Южной Осетии политико-правовой оценке действий Грузии и декларации о геноциде против осетинского народа.