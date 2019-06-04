Хабаровск, 4 июня, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов встретился с бездомными сиротами, которые встали на голодовку у стен правительства Хабаровского края 3 июня 2019 года. Как сообщили в надзорном ведомстве, правительство региона на протяжении нескольких лет нарушало права сирот на жильё, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фирс Журавлев. Дети нищие (фрагмент)

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По состоянию на 1 мая 2019 года в Хабаровском крае, министерстве ЖКХ, на учёте состоят 4548 сирот, нуждающихся в жилье. У 3284 из них уже возникло право на получение жилья.

Как сообщили в прокуратуре края, в ведомство регулярно поступают жалобы на нарушение прав сирот. Проанализировав ситуацию, в прокуратуре пришли к выводу, что правительство региона на протяжении ряда лет исполняет свои обязанности по обеспечению сирот жилыми помещениями ненадлежащим образом.

Еще в сентябре 2017 года прокурор Хабаровского края внес губернатору (тогда — Вячеславу Шпорту, — прим. ИА REGNUM ) представление об устранении нарушений.

Тогда же глава региона издал распоряжение, адресованное министерству ЖКХ края, возложив на него обязанность обеспечивать положенными квартирами не менее 500 сирот ежегодно. На эти цели только в 2018 году было предусмотрено в бюджете более 1 млрд рублей.

Хотя до вмешательства прокуратуры правительство Шпорта планировало потратить на квартиры для сирот только 124 млн рублей.

Однако 2018 год миновал, и выяснилось, что вместо 500 квартир для сирот построено и введено в строй всего 212 квартир.

Так, до настоящего времени не сдан дом на 279 квартир по улице Аэродромной в Хабаровске. Между тем, согласно конкурсной документации, этот дом должен был быть сдан до 1 февраля 2019 года.

«Сроки по госконтрактам по строительству жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, систематически нарушаются правительством Хабаровского края», — подчеркнул прокурор Хабаровского края.

В связи с этим прокурор Хабаровского края внёс 17 мая 2019 года представление в адрес губернатора с требованием принять меры по устранению нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 11 повзрослевших, но так и не получивших жилья сирот встали на голодовку у стен правительства Хабаровского края. Голодовку люди объявили бессрочной, сообщив, что они не уйдут до тех пор, пока их вопрос не будет решен. С голодающими встретился губернатор края Сергей Фургал. Он объяснил, что до конца года жильё получат 580 сирот. Одна участница голодовки — многодетная мама, получила от губернатора заверение, что ей жильё представят вне очереди. Ещё одна женщина из числа голодающих почувствовала себя очень плохо и была госпитализирована.

Кризисная ситуация в Хабаровском крае с обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняется на протяжении почти 20 лет.

В 2018 году экс-министр правительства Хабаровского края Андрей Попов был приговорен судом к 5,5 годов лишения свободы в связи с масштабными махинациями с бюджетными деньгами при строительстве жилья для детей сирот.