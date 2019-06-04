Участница голодовки сирот в Хабаровске госпитализирована

Хабаровск, , 05:04 — REGNUM Одна из участниц голодовки бездомных сирот у здания правительства Хабаровского края госпитализирована. С протестующими встретился губернатор Сергей Фургал, который заверил, что в текущем году 580 сирот получат жильё. Но выпускники детдомов голодовку не прекратили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Почувствовавшая себя плохо женщина — участница голодовки доставлена в больницу. Её состояние врачи не комментируют.

Голодовку сироты, ожидающие положенного им по закону жилья много лет, объявили бессрочной. Они не намерены покидать площадь у здания правительства до тех пор, пока не будет решен их вопрос.

С голодающими встретился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

«Я знаю свои обязательства, и я их выполню. Проблему знаю, три месяца назад я провёл совещание, идут конкурсы, проектирование, выбор земли, выделен 861 млн рублей. Сегодня я встретился с вами, сказал, занимаемся квартирами для вас. Ну, посидите вы до 15 числа, но, в любом случае, получат квартиры только 580 человек. Если с 2014 года не строили, не давали квартиры, что мы можем ещё сделать? Я разговаривал по жилищным сертификатам, нельзя, закон запрещает. Будем строить малоэтажные дома целыми районами. Другого выхода нет. Часть квартир на вторичке купят. Все договоренности есть, всё строится. Не понимаю, зачем сидеть? Вы когда акцию эту проводите — что вы хотите услышать?», — обратился к голодающим Сергей Фургал.

В виде исключения глава региона пообещал вне очереди выделить жильё одной многодетной матери из числа голодающих сирот. Все остальные получат жильё строго по очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Хабаровске 11 выпускников детских домов встали на голодовку у здания Хабаровского края. Они требуют, чтобы власть выполнила свои обязанности по обеспечению их жильём.