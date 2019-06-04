Сент-Луис, США, 4 июня, 2019, 07:42 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Goodfon.ru Хоккейная шайба

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, еще по шайбе забросили Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

В составе «Бостона» точными бросками отметились Чарли Койл и Брэндон Карло.

Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут 7 июня.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

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