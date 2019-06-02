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«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Спорт

7:2 в матче и 2-1 в серии в пользу «Бостона»

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Naomi
Патрис Бержерон в составе хоккейного клуба «Бостон Брюинз»

Сент-Луис, США, 2 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась с разгромным счетом 7:2 в пользу гостей.

Голы в составе победителей на счету Патриса Бержерона (11-я минута в большинстве), Чарли Койла (18-я), Шона Курали (20-я), Давида Пастрняка (21-я в большинстве), Тори Круга (33-я в большинстве), Ноэля Акьяри (59-я в пустые ворота) и Маркуса Йоханссона (59-я в большинстве).

У их оппонентов голами отметились российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв (32-я) и Колтон Парайко (46-я в большинстве).

Патрис Бержернон также был признан первой звездой матча, сделав помимо гола ещё три результативные передачи.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не отметился в матче результативными действиями и этим прервал свою серию из восьми подряд результативных для него игр в плей-офф.

Отметим, по итогам матча «Бостон» повел в серии со счетом 2−1. Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.

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