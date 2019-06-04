Москва, 4 июня, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent 3 июня подешевела на 1,45%. Покупатели не смогли удержать завоёванные позиции на европейской сессии. Цена снизилась с $62,82 до $60,61, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В центре внимания участников рынка по-прежнему остаются торговые войны США с торговым партнерами (Китай, Мексика, Индия). Они продают фьючерс на нефть на ожиданиях снижения спроса на неё из-за замедления темпов роста мировой экономики.

Сегодня, 4 июня, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,37%, до $61,01. Цена нашла временную поддержку в области $60,60. Покупатели пытаются удержать цену выше $60, но с каждым днем давление усиливается.

Есть риски уйти ниже к $56,65. Чтобы продавцы стали закрывать короткие позиции, покупателям необходимо закрепиться выше $62,90.

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