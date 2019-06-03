Понедельник, 3 Июня 2019 года
15:55:54 МСК

Нефть прервала череду провальных дней

Экономика

… но «беды» для нефти не закончились

Москва, 3 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Нефть прервала череду провальных дней. 3 июня к середине торгового дня нефть марки Brent демонстрировала рост на 0,6%. Подъем вызван в большей степени техническими факторами, локальной коррекцией и отсутствием резкого закрытия спекулятивных позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«При этом новостной фон не изменился. Опасения эскалации, теперь уже, торговых конфликтов достаточно обоснованы. Выполнить требования Дональда Трампа по остановке нелегальной миграции в США из Мексики будет очень сложно, поэтому высока вероятность, что пошлины будут введены на долго.

Таким ходом Трамп убивает двух зайцев, а именно, защищает внутренний рынок и замедляет миграцию», — пояснил эксперт.

В рамках техники Brent чуть-чуть не дотянула до целевого диапазона $57 — 60. Однако несмотря на коррекцию, цель еще актуальна.

«Уже в июне будет пересматриваться договор в рамках ОПЕК+. Есть вероятность, что ограничения не будут продлены, тогда нефть ожидает еще одна волна падения», — предполагает Исмаилов.

Читайте также: Новый фронт торговых войн «склоняет» нефть к $57

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить