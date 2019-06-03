Москва, , 15:55 — REGNUM Нефть прервала череду провальных дней. 3 июня к середине торгового дня нефть марки Brent демонстрировала рост на 0,6%. Подъем вызван в большей степени техническими факторами, локальной коррекцией и отсутствием резкого закрытия спекулятивных позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«При этом новостной фон не изменился. Опасения эскалации, теперь уже, торговых конфликтов достаточно обоснованы. Выполнить требования Дональда Трампа по остановке нелегальной миграции в США из Мексики будет очень сложно, поэтому высока вероятность, что пошлины будут введены на долго.

Таким ходом Трамп убивает двух зайцев, а именно, защищает внутренний рынок и замедляет миграцию», — пояснил эксперт.

В рамках техники Brent чуть-чуть не дотянула до целевого диапазона $57 — 60. Однако несмотря на коррекцию, цель еще актуальна.

«Уже в июне будет пересматриваться договор в рамках ОПЕК+. Есть вероятность, что ограничения не будут продлены, тогда нефть ожидает еще одна волна падения», — предполагает Исмаилов.

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