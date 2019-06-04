Москва, 4 июня, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Все три нитки нефтепровода «Дружба» возобновят доставку нефти из России 1 июля, сообщает польский оператор трубопровода PERN.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

После проведения в Москве переговоров на тему «Дружбы» в компании отметили, что с 10 июня начнётся частичное возобновление поставок российской нефти. Когда полная очистка «Дружбы» от следов загрязнения окончится, в эксплуатацию запустят все нити.

Напомним, 3 июня в «Транснефти» (российский оператор нефтепровода) заявили, что очищение польского участка «Дружбы» ещё не окончено. В штатном режиме получают по нефтепроводу российское сырьё Венгрия и Словакия.

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